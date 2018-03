RD descartó la intención de un "desaire" al gobierno tras no asistir a La Moneda para seguir alegatos

16:15 El Frente Amplio no llegó a la cita donde participaron otros partidos. El diputado Pablo Vidal (RD) comentó que tomaron la decisión por la diversidad del bloque sobre esta materia.

Esta mañana el Frente Amplio se excusó y no asistió a la cita en La Moneda, en donde diferentes partidos políticos se reunieron para seguir desde temprano los alegatos en La Haya. Desde RD, principal miembro del bloque, aclararon que la decisión no tuvo que ver con la intención de "hacerle un desaire" al gobierno.

El diputado Pablo Vidal, indicó que no existió ningún conflicto con este tema desde que recibieron la invitación el sábado por la tarde. "Nuestro jefe de bancada (Miguel Crispi) nos avisó y como no hemos tenido la instancia para conversarlo, decidimos no asistir por la diversidad del Frente Amplio sobre estas materias".

El parlamentario agregó que como RD, el partido respalda la postura de la defensa de Chile en La Haya.

Consultado por los dichos de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien dijo que en este tipo de materias "no se debe anteponer la ideología", Vidal explicó que evaluarán las futuras invitaciones, pero que de todas formas "ver televisión todos juntos no cambia la postura de nuestra bancada, de nuestros representantes o del pueblo chileno".