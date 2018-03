Senador Pizarro no descartó intercambio de recursos por una salida al mar para Bolivia

El senador Jorge Pizarro, quien forma parte de la delegación chilena que acompaña al equipo jurídico nacional en la Corte Internacional de La Haya, no descartó que en un futuro Chile negocie un intercambio de recursos por una salida a Bolivia al mar.

En conversación con CNN, Pizarro abordó una línea por la que ya el senador Alejandro Guillier habría sido tranversalmente criticado.

"Si usted quiere un terreno mío, conversemos. Qué me da a cambio. Qué otra alternativa hay. (La mera petición) no puede constituir una obligación (...) Si hubiera acuerdo algún día en esa materia y fuera equilibrado y justo para el pueblo boliviano y para el pueblo chileno, ¿por qué no?, eso nunca ha estado cerrado en un mundo globalizado, de integración, es cada día más importante. Energía, recursos naturales, comercio, conectivdad, son más fundamentales. ¿Por qué no se podría hacer algo así? lo que no se puede plantear es porque a Bolivia se le ocurrió (pedir una salida soberana al mar), nosotros lo vamos a hacer, eso no va a ocurrir jamás", dijo.

La idea del intercambio de mar por algo a cambio, dijo, es una fórmula que "no me gusta". "Puede haber concesiones claves, de riquezas naturales por un puerto, en din. Eso lo hacen todas las sociedades modernas, pero no es lo que estamos hablando hoy día".

"Chile siempre ha tenido la voluntad de acceso al mar sin soberanía. Si el día de mañana hay alternativa distinta que sea justa para los chilenos y que no signifique soberanía, por qué no, pero no saquemos conclusiones de posturas que no corresponden", matizó.