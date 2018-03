Punta Peuco: ex ministro Campos dijo que la lealtad "no es obediencia ciega"

El ex ministro de Justicia, Jaime Campos, ya no está en su cargo, pero sigue dando qué hablar. Luego de que se filtrara un video donde reconoce haberse negado dos veces a firmar un decreto sobre el cambio de uso del penal Punta Peuco en el último día de mandato, hoy volvió a aparecer a raíz de una carta al director donde se defiende de aquellos que lo llamaron desleal por no cursar la orden de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

"En las últimas horas he leído y escuchado algunas opiniones en las que se hace referencia al valor de la lealtad. Sinceramente, creo que lealtad no es sinónimo de obsecuencia, servilismo u obediencia ciega e irreflexiva. Asimismo, estoy convencido de que es leal quien advierte a los que corresponde la inconveniencia o ilegalidad de un acto e impide la materialización de sus perniciosas consecuencias", escribió en una carta a El Mercurio y en directa relación a la indignada reacción que tuvo el ex ministro de la Segpres , Gabriel de la Fuente

Hay que recordar que según su versión, el haber firmado el decreto el 10 u 11 de marzo, no sólo era efectista e ineficaz, sino que también traía consecuencias por su supuesta ilegalidad.

"De igual modo, considero desleal al que sugiere la ejecución de acciones, a sabiendas de sus nefastas derivaciones, y se cubre con el manto de la irresponsabilidad que genera el hecho de no suscribirlo, procurando dejar en quienes están llamados a hacerlo la obligación de asumir sus resultados, para luego transformarlo en una suerte de chivo expiatorio. ¡Hasta el sentido común indica que eso no se hace, y si ocurre, al menos debiese provocar reproches de conciencia! Si no fuese así, cualquier invocación ética carecería de sentido. Además, es imprescindible armonizar la lealtad con la verdad, puesto que, de contrario, no se manifiesta la una ni la otra y solo confundimos más a la ciudadanía".