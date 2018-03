Evo Morales, feliz con el apoyo del diputado Florcita Motuda a su demanda marítima

El Presidente de Bolivia, Evo Morales , le agradeció al diputado Raúl Alarcón, Florcita Motuda, el apoyo que le brindó a su país en medio del proceso de alegatos por la demanda marítima en La Haya El lunes en The Clinic , el parlamentario por la Región del Maule afirmó que "lo que pide Bolivia es ¡muy poco!, es poco al lado de todo lo que perdió. Yo recomiendo ponerse al revés, imaginarse que nosotros somos Bolivia y perdimos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa. Al lado de eso, es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos".Vía Twitter, Evo saludó "la sinceridad y solidaridad" de Alarcón, "que apoya #MarparaBolivia y Chile con soberanía, Oligarquías que ayer lanzaron a nuestros pueblos a la guerra, hoy se reprodujeron en algunas familias que privatizaron el mar.En la misma entrevista el diputado se refirió a ese punto afirmando que los gobiernos chilenos "tampoco quieren aceptar las críticas internas en cuanto a que el mar no es de los chilenos, sino que es de cinco familias para la eternidad, en una ley totalmente cuestionada y totalmente comprada. El gobierno chileno quiere demostrar poder, no quiere entrar en relación de diálogo".