Insulza dijo que "la obligación de negociar no es cualquier cosa que se tira al viento, no crea derecho"

10:25 El senador sostuvo que "cada conversación terminó de una manera que probablemente no fue satisfactoria para Bolivia, pero eso no significa que haya dejado de herencia obligaciones de volver a negociar o de volver a conversar".

El senador José Miguel Insulza destacó la presentación chilena ante la Corte de La Haya, en el marco de los alegatos por la demanda marítima boliviana.

"Hay argumentos explícitos diciendo que el negociar no significa que un país tenga que tener un resultado determinado", dijo.

Quien fuera agente en La Haya mañana, comentó que mañana " va a quedar claro que quien se retiró de Charaña fue Bolivia y eso terminó con esa negociación".

Insulza expresó que "la obligación de negociar no es cualquier cosa que se tira al viento, no crea derecho, a menos que se pongan determinadas condiciones, que en este caso no se cumplen adecuadamente".

El parlamentario resaltó que el agente Claudio Grossman haya desmentido “muy claramente los asuntos históricos que estaban pendientes”. “Todas las cosas fueron desmentidas y espero que tengan efecto en la Corte”, dijo.