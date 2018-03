Piñera: "No existe una política clara de la administración Trump con respecto a América Latina"

18:36 El Presidente también indicó que le dijó a Trump que "no debería preocuparse por nuestro acuerdo de libre comercio, porque Estados Unidos tiene un excedente con Chile y eso no nos importa".

Durante una entrevista con el medio estadounidense The Washington Post, el Presidente Sebastián Piñera habló tanto de la relación de Chile con el país del norte así como del contexto latinoamericano.

Pero, pese a indicar que con la potencia mundial existe "una muy buena relación", sin duda uno de los comentarios que más ha dado que hablar es la percepción de Piñera sobre una falta de claridad del gobierno Trump en cuando a su política con América Latina.

En la entrevista Piñera también indicó algunas de las cosas que habló con Trump cuando éste lo llamó para felicitarlo tras llegar a la presidencia de Chile, como por ejemplo que "no debería preocuparse por nuestro acuerdo de libre comercio, porque Estados Unidos tiene un excedente con Chile y eso no nos importa".

Sobre el tema de la política para América Latina de Estados Unidos, Piñera indicó que "no existe una política clara de la administración Trump con respecto a América Latina. Esto es algo que a todo país de América Latina le preocupa".

Sobre la visión de la región, y en particular el caso de Venezuela, señaló que en el país caribeño "no hay democracia, ni respeto a los derechos humanos, ni estado de derecho", y que se enfrenta a "una enorme y dramática crisis humanitaria y de seguridad (...) todos los países democráticos en América Latina y el mundo no pueden permanecer indiferentes. Nosotros estamos planeando hacer lo que sea posible para ayudar al pueblo venezolano". Y agregó que Nicolás Maduro, "no quiso tener elecciones libres, abiertas y justas".