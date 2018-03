José Antonio Kast aseguró que ataque fue "concertado"

09:40 Sobre la charla que realizará en la Universidad de Tarapacá, el ex candidato presidencial dijo que si no lo dejan entrar no lo hará. "Tampoco me voy a exponer a los golpes", sostuvo.

El ex candidato presidencial, José Antonio Kast, dijo que el ataque del que fue víctima en Iquique fue "concertado".

"Lo que ellos hacen es organizado por un grupo pequeño de violentistas. Cuando yo entro hay un grupo de violentistas que no me deja ingresar y por detrás mío llega un grupo concertado de personas a agredirme. Esto fue algo concertado, algo distinto. Yo nunca preví la violencia ni los golpes. Tengo hasta el audio en el que el imputado le dice a un asesor mío que yo no soy persona", contó a ADN Radio.

El ex parlamentario sostuvo que "siempre he contestado con la verdad. Yo no avalo la violación de derechos humanos, cuando hablo de La Araucanía hablo de terroristas. Si se engancha cuando se dice que tengo un discurso de odio (...) Nunca he dicho que hay que hacer violencia, si se va a enganchar con un grupo organizado que está demonizando mis opiniones, ahí estamos mal. Yo expongo con la verdad".

Respecto a la charla que realizará hoy en la Universidad de Tarapacá, Kast expresó que "fui invitado por jóvenes de distintas carreras, ellos solicitaron la sala de la universidad, que es pública y abierta y no tiene problemas para hacer la charla. Si la universidad no me deja entrar, no podré entrar, pero tampoco me voy a exponer a los golpes", dijo.

El ex candidato presidencial sostuvo que sus charlas "van en el sentido del servicio público, de lo que se necesita, hacer conciencia. Algunos de la izquierda ideologizada son los que ejercen la violencia", apuntó.