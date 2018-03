Ex canciller destacó respuesta de equipo chileno por resoluciones de la OEA y Charaña

El ex canciller Heraldo Muñoz abordó el cierre de los alegatos de la defensa chilena en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por la demanda de Bolivia y destacó la respuesta del equipo chileno a la argumentación boliviana sobre el Pacto de Charaña y las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sobre Charaña, Muñoz dijo que "quedo clara en la argumentación, que falló porque Bolivia no estuvo dispuesta a mantener el ofrecimiento de intercambios de territorios".

Respecto de las resoluciones de la OEA alegadas por Bolivia ante el tribunal, el ex ministro de RR.EE. dijo que se estableció que "no son vinculantes, meras recomendaciones políticas y, no hubo ninguna antes del golpe militar y ninguna después del restablecimiento de la democracia. Hace casi 30 años que no hay una resolución de la OEA, por tanto, el contexto político en el que se dieron habla por sí mismo".

Además, dijo el ex canciller, después de 1990, "no hubo ni siquiera una mención de la palabra soberanía en los intercambios diplomáticos entre ambos países, nunca una obligación respecto de un acceso soberano, así que esos tres componentes estuvieron claros y los jueces van a tener una visión más apegada a la versión histórica".

Sobre las pruebas presentadas por Bolivia ante la CIJ, Muñoz dijo que eran "incompletas, más bien se refieren a episodios, citando los documentos incompletos". "Ahora se mostraron los documentos completos a la Corte" dijo el ex ministro sobre la respuesta del equipo chileno.