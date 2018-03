A último momento, Bachelet solicitó al juez Carroza investigar 30 mil casos de tortura

Pese al fallido intento de cierre del penal Punta Peuco, la ex Presidenta Michelle Bachelet sí logró concretar una acción vinculada a la justicia en los casos de violación a los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Según lo informado por El País, el sábado 10 de marzo, 24 horas antes de dejar el mando, la ex Mandataria pidió al juez Mario Carroza investigar 30 mil casos de torturas, los que están consignados en testimonios entregados a la Comisión Valech.

La funcionaria que ejecutó la medida fue la ex subsecretaria de DD.HH, Lorena Fríes, quien afirmó que "desde el Gobierno me autorizaron".

El secreto de los testimonios, que estaba establecido para 50 años, deberá resolverlo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Cuando Carroza pida la información, será este organismo el que decida si los entregará totalmente, solo los nombres de las víctimas o si tomarán una definición caso a caso.

"Lo hicimos al final porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura", expresó Fríes.

La ex susecretaria también mencionó al polémico ex ministro de Justicia, Jaime Campos, quien al igual que con el caso de Punta Peuco, no habría aceptado firmar la medida.

"La autoridad (Campos) no firmó el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar. Esto estaba listo para noviembre. En diciembre señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los ex presos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos", señaló.

Por su actuación, Fríes afirmó que como autoridad "tenía la obligación" de entregar las denuncias, sobre todo ante la inminente llegada de la nueva administración de Sebastián Piñera.