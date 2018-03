Heraldo Muñoz respondió otra vez a Evo Morales: “Los orígenes de la Guerra del Pacífico están muy claros".

15:37 El ex canciller continúa junto a Roberto Ampuero asesorando a la delegación chilena ante la Corte Interamericana de Justicia.

Ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz (Agencia Uno)

Desde el lunes comienza la segunda rueda de los alegatos en La Haya frente a la Corte Interamericana de Justicia en el marco de la demanda marítima de Bolivia. Si bien, en un principio se informó que el canciller Roberto Ampuero volvería a Chile, durante una conversación con el Presidente Sebastián Piñera decidió quedarse en Holanda hasta el miércoles, cuando el equipo chileno entregará los últimos argumentos frente a los jueces.

Además del equipo de agentes, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz continúa acompañando a la delegación chilena cumpliendo las labores de asesor. Fue desde esa categoría que segín informó Cooperativa, respondió nuevamente a los dichos de Evo Morales, quien señaló que Antofagasta "es y será boliviana".

En este sentido, Muñoz replicó que “los orígenes de la Guerra (del Pacífico) están muy claros: hubo una violación por parte de Bolivia al Tratado de 1874, y cuando desembarcaron las tropas en Antofagasta fue para defender a los ciudadanos chilenos, que eran el 93 por ciento de la población; el dos por ciento era boliviana y el resto extranjeros”, señaló.

Con ello, reiteró su apreciación sobre la cantidad de chilenos que había en Antofagasta en ese tiempo, aclarando que “Chile optó por proponerle a Bolivia un arbitraje, y cuando eso no sucedió y se amenazó con expulsar a esa población chilena e incautar sus bienes se tuvo que recurrir a la única posibilidad: defender a nuestros connacionales. Cuando desembarcaron, no hubo un tiro, porque no había ciudadanos bolivianos, más que un 2 por ciento", recalcó.