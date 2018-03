Piñera: "Confundir a los mapuche con los terroristas, es un error que este presidente no va a permitir"

El presidente Sebastián Piñera defendió las modificaciones que anunció para la Ley Antiterrorista en su visita a La Araucanía pese a las críticas que ha recibido. Tras salir de la ceremonia que realizó la Iglesia Evangélica por el gobierno de Chile, el mandatario se refirió a la decisión tomada.

"Toda democracia tiene derecho a combatir el terrorismo con eficacia para defender la paz, la seguridad y los derechos humanos", sentenció.

En ese mismo contexto, Piñera aseguró que no se debe "confundir" a los mapuche con terrorismo. "Esto no lo hacemos contra un pueblo, los terroristas son terroristas independientemente de su origen, etnia y religión. Por tanto, confundir a los mapuche con los terroristas, es un error que este presidente no va a permitir".