Isabel Allende: "Me sorprendió que citaran a Evo Morales como un hombre que busca la paz"

La senadora por Valparaíso y, miembro de la segunda comitiva de parlamentarios chilenos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Isabel Allende (PS), se refirió en conversación con CNN Chile, al cierre de los alegatos bolivianos y sostuvo que la salida al mar para Bolivia está cerrada.

La parlamentaria dijo que "me sorprendió que citaran a Evo Morales como un hombre que busca la paz, pero omiten las agresiones a Chile, al ex canciller y la ex presidenta Bachelet".

Allende dijo además que los argumentos bolivianos "apelan a la emocionalidad, pero olvidan que es una corte de justicia".

"La verdadera intención es obvia, buscan una salida al mar que está cerrada, el Tratado de 1904 así lo estipula".