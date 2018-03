Paula Narváez: "El gobierno ha mostrado materias que son preocupantes en el sentido de restringir derechos"

La ex ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, criticó en entrevista con T13 las primeras medidas adoptadas por la administración de Sebastián Piñera y acusó que "el fair play se acabó y el clima de unidad se acabó".

"No me extrañan los calificativos, porque el gobierno de la (ex) presidenta Bachelet se tuvo que acostumbrar a los calificativos negativos de la ex oposición". dijo Narváez.

Sobre la decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto la licitación del Transantiago y de modificar el reglamento del aborto en tres causales, la ex portavoz dijo que "hay todo un trabajo ahí que se elimina, se tira por la borda, me parece más una acción política que algo que vaya en beneficio de las personas". Además, planteó que "el denostar al gobierno anterior van a seguir haciéndolo hoy. ¿Cómo llaman a un gobierno de acuerdos denostando al anterior?".

Además la ex ministra Secretaria General de Gobierno dijo que "siempre dijimos que íbamos a defender lo avanzado y en eso estamos, defendiendo lo que nos parece fundamental".

"Este gobierno ha mostrado materias que son preocupantes en el sentido de restringir derechos. No podemos pedir que por vía administrativa se restrinjan derechos. Hay que hacer el punto hoy. El país reacciona porque hoy las personas tienen acceso a la información", planteó Narváez.

La ex titular de la Segegob además se refirió al fallido cierre de Punta Peuco y, la nominación del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando, designación que el actual Ejecutivo desestimó.

"No fue posible y lo lamento, porque siento que hay personas, víctimas de violaciones a los DD.HH., que viven esto con mucha compasión. Las cosas no se hacen sólo con voluntarismo, había consideraciones de carácter legal. La (ex) Presidenta tiene una convicción en estos temas. no todo resulta como uno quiere" dijo la ex vocera sobre el recinto penal.

Respecto del caso del ex fiscal Toledo, Narváez dijo que "no tengo antecedentes sobre eso" y criticó los dichos del ex ministro Jaime Campos. "Me parece que uno, una vez que deja de ser autoridad, no anda develando y diciendo cosas que no corresponden. No comparto su forma de actuar (...)conociendo a la Presidenta, ella tiene una capacidad de ponerse sobre los temas y comprender a los demás, entre ellos, al (ex) ministro Campos".