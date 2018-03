Tras cuestionamientos el gobierno llamó a la oposición a no confundir su rol en comisiones de trabajo

La vocera del gobierno, Cecilia Pérez, llamó a la oposición a no confundirse con la invitación del Ejecutivo a participar en mesas de trabajo sobre temas de interés nacional, con liderar cada uno de las materias, luego de que dirigentes opositores plantearon sus dudas sobre su participación en la instancia.

"Si alguien, algún dirigente de la izquierda quiere confundir la invitación con la actividad propia del Ejecutivo de liderar todos los temas que dicen relación con el interés de los chilenos, entonces están mal, porque no entendieron que la potestad de gobernar, los chilenos se la entregaron al presidente Piñera. Si entendieron mal, el llamado es a despejarla" dijo Pérez.

La portavoz del Ejecutivo, además reiteró que los temas de acuerdo son cinco: seguridad ciudadana, infancia, salud, seguridad ciudadana y crecimiento económico. "Ese es el marco de los acuerdos nacionales a los que hemos convocado. No hay otros, porque junto con esos acuerdos, el mandato es llevar a cabo el cumplimiento de nuestro programa" indicó.

"Si a propósito de la reunión que los partidos y dirigentes de la izquierda van a tener, para ver si se integran a esta mesa de trabajo y, la respuesta es no, les quiero adelantar que ese no, es nuevamente dar la espalda a los chilenos y sus familias que se sintieron decepcionados por el gobierno pasado" dijo Pérez.

La ministra Secretaria General de Gobierno además dijo que "la pregunta a la reflexión es ¿le van a dar la espalda al gobierno del presidente Piñera si dicen no a participar en la comisión de seguridad ciudadana? No, esa espalda se la estarán dando a los chilenos (...)y si sigo sumando, si se niegan o algunos no quieren participar, no nos van a estar dando la espalda a nosotros".

En otra materia la vocera dijo que, consultada por la adopción homoparental, que en la Ley de Adopción que anunció hoy el presidente Piñera será enviada al Congreso en las próximas semanas, será el juez quien decida a que familias se entregará la tutela de los niños.

Sobre la Ley de Identidad de Género, en tanto, Pérez dijo que el gobierno adoptará una postura respecto de los menores de edad y adolescentes, una vez que escuche fundamentos y acuerde una postura con la coalición gobernante. "Por dignidad, inclusión y acortar brechas de discriminación, tenemos que tomar una legislación que nos permita avanzar en lo que la sociedad nos está pidiendo" dijo la ministra de la Segegob.