UDI por identidad de género: "Es poco prudente que el gobierno tome como bandera cosas que dividen al conglomerado"

La presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, insistió en que el gobierno no presente indicaciones al proyecto de identidad de género, respecto a contemplar a adolescentes entre 14 y 18 años para permitir cambiar su sexo registral con autorización de sus padres.

"Siempre he dicho que el proyecto es malo, nadie desconoce que hay un problema, pero la forma de resolverlo es malo. Podrían presentarse indicaciones que podrían mejorar el proyecto. (El gobierni) no debería presentar indicaciones si no hay acuerdo en el conglomerado. Me parece poco prudente que el gobierno tome como bandera cosas que dividen al conglomerado", dijo a Tele13 Radio

La parlamentaria comentó que "la adolescencia es un periodo donde no hay maduración, donde se generan cambios en la percepción de uno mismo. Cuando un adolescente se cambia el nombre de masculino a femenino a los 14 años, evidentemente va a querer cambiar su aspecto físico, si no, no tiene sentido su cambio de sexo registral. Creo que dada la evidencia que indica que cerca más del 90% de las disforias de género tienden a resolver espontáneamente después de la adolescencia, es mejor esperar, si se mantiene después de la adolescencia que se den las facilidades".

A su juicio, "el cambio debiera darse después que termine el desarrollo hormonal, físico y psicológico. Los papás quieren que sus hijos sean felices, pero el riesgo de equivocarse es del 80%. La decisión debiera ser personal, tomada por las personas en estado de madurez", puntualizó.

La timonel de la UDI afirmó que irá al Tribunal Constitucional en caso que los menores sean incluidos en la legislación. "Vamos a ir al TC no contra el gobierno, sino contra el proyecto que es una moción parlamentaria que viene del gobierno anterior".