Ex vocera dijo que modificación de protocolo de aborto "es una intención de restringir los derechos"

09:14

La ex vocera, Paula Narváez, criticó la decisión del gobierno de fijar un nuevo protocolo en la ley de aborto, que permite a las instituciones privadas declararse como objetoras, pese a que tengan convenios vigentes con el Estado.

"Creemos que es un protocolo que había sido evaluado por equipos técnicos y nos parece que modificar ese esfuerzo es más bien una intención de restringir los derechos", dijo a radio Agricultura

La ex secretaria de Estado sostuvo que "el Estado tiene que entregar la prestación, pero el sector privado no puede restarse de la legislación. Es importante que se entienda que cuando es ley estamos todos involucrados en el cumplimiento de la ley. Hay que hacer un análisis en profundidad para ver el alcance del protocolo, esperamos que no haya un retroceso en los derechos de las mujeres".

Narváez recalcó que "no se trata de la defensa de un legado sólo por la defensa, sino que las transformaciones que se llevaron a cabo le han mejorado la vida a las personas y estaremos atentos para que no hayan retroceso. Se trata de cuidar los avances".