Presidenta de la FEUC presentó su renuncia por motivos de salud

Josefina Canales señaló a través de un comunicado liberado esta tarde su renuncia a la FEUC, la que explico que fue motivada por temas de salud, y específicamente, por una profunda depresión que la aqueja.

“Mis sueños, mis objetivos, mis ideales y las ganas de cambiar el mundo no se han acabado. Pero mi cuerpo y mi mente no pueden más. Necesito tomar distancia. Me consumio´ una enfermedad que quizás algunos de ustedes han sufrido, pero que muchas veces nos cuesta ver”, señaló Josefina en el comunicado.

La ya ex-presidenta de la institución educacional también tuvo palabras para Francisco Morales, quien desde mañana pasará a liderar la organización “Tengo toda la seguridad de que Francisco asumirá este nuevo cargo con toda la responsabilidad y confianza que amerita (…) Confío a ojos cerrados que pondrá todas sus energías y fuerzas en cumplir de la mejor forma este rol para que nuestra universidad y nuestro país sean un lugar más justo, menos segregador y donde los derechos sociales estén garantizados”.

Cabe destacar que la enfermedad mental que es la depresión tiene un sesgo complejo, ya que por muchas personas aún no es tomada en su complejidad. Por esto la decisión de Josefina pone en relieve el tópico, que -particularmente- afecta a un gran número de estudiantes en Chile.