Ministerio Público investigará nombramiento de ex fiscal del Caso Caval como notario de San Fernando

11:32 Las indagaciones nacieron de una denuncia del ex militante UDI José Antonio Kast.

El 8 de marzo de este año el ex diputado José Antonio Kast presentó una denuncia que esta semana gatilló que el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, comenzara a investigar supuestas irregularidades en el nombramiento del fiscal Luis Toledo como notario en San Fernando.

Y es que la designación causó polémica pues Toledo llegó al cargo después de renunciar en 2016 a seguir siendo el persecutor del Caso Caval, donde se investigó al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.

Kast precisó en su cuenta de Twitter que pedirá citar a declarar a la misma ex Presidenta, a su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte. Además del ex ministro de Justicia, Jaime Campos, quien nombró a Toledo y confirmó que Al berto Ortega era a quien iban a nombrar, pero sin embargo por "instrucciones superiores" se designó a Toledo.





"Ya que no fue posible una respuesta o un tweet de Michelle Bachelet sobre esta materia, será la justicia la que se encargue de aclarar qué hay detrás de esta designación de última hora y cuán involucrada está la ex Presidenta. Potencial corrupción hay que investigarla, caiga quien caiga", publicó el ex UDI en sus redes sociales.