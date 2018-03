Bruno Villalobos pasó por alto la tradición y no asistirá a asunción oficial del nuevo general director de Carabineros Hermes Soto

Según confirmaron fuentes policiales a Emol, el ex general director de Carabineros no asistirá mañana a las 11 horas a la ceremonia de asunción oficial de Hermes Soto en Carabineros. Suele ser una tradición que un ex general director entregue personalmente el mando al que lo procederá, sin embargo, este no será el caso.

Fue el pasado 12 de marzo cuando Villalobos presentó su renuncia a Sebastián Piñera, todo aquello en el marco de las críticas por la cuestionada “Operación Huracán”.