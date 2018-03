Fiscal Gajardo dijo que fallo del TC podría permitir que “se burle esta prohibición de no lucrar”

El fiscal Carlos Gajardo se refirió en una entrevista con Cooperativa al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la prohibición de controladores con fines de lucro en la educación superior. En este sentido, insistió que, "el hecho que se permita que personas con fines de lucro pasen a ser controladores o puedan ser controladores de universidades es un paso que puede permitir, con mucha más facilidad, que se burle esta prohibición de no lucrar".

El renunciado persecutor, precisó que el Estado de Chile, desde el año 1981, con el Decreto con Fuerza de Ley Número 1 de Educación tomó una posición “y dijo que las instituciones que querían convertirse en universidades tenían que constituirse como personas sin fines de lucro y esto fue ratificado después en el 90, con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que repite la misma fórmula de decir 'las universidades tienen que ser instituciones sin fines de lucro'", insistió.

Asimismo recalcó que la Nueva Ley de Educación Superior establece normas "mucho más precisas y contundentes para que estas conductas no se produzcan", no obstante "lo que el TC ha hecho es establecer que el Artículo 63 de la ley, que es el que dice que los controladores de universidades no pueden ser sino personas sin fines de lucro, dice que ese artículo es inconstitucional".

Finalmente, sugirió que "en la medida en que se permite incorporar en el control de estas corporaciones a personas con fines de lucro, por supuesto, toda la posibilidad de que existan nuevas formas en que dineros se transfieran desde las universidades a sus controladores va a ser más posible", concluyó.