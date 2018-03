Delpiano: "El lucro es perfectamente legítimo en otras actividades, pero en la educación es un contrasentido"

08:45 La ex ministra de Educación lamentó el fallo del Tribunal Constitucional, ya que "pasa por encima del esfuerzo de más de dos años de debate, por una ley que logró unanimidad en el Congreso".

La ex ministra de Educación, Adriana Delpiano, criticó la decisión del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la prohibición del lucro en la educación superior.

"El lucro es perfectamente legítimo en otras actividades, pero en la educación es un contrasentido", dijo a Tele13 Radio

"El impacto que ha tenido en la opción pública el fallo ha ido creciendo. Fue un proyecto debatido, pero, finalmente, muy respaldado. (...) Había negociación y maneras por las cuales las universidades podían buscar formas para sacar el lucro, por eso todos los artículos que tienen que ver con no lucrar y con que la educación no es un bien de consumo. (...) Me parece un contrasentido enorme que apruebes la Superintendencia y que ella tenga que estar fiscalizando", agregó.

La ex secretaria de Estado acusó que "el TC pasa por encima del esfuerzo de más de dos años de debate, por una ley que logró unanimidad en el Congreso".

Delpiano sostuvo que "uno de los requisitos para la gratuidad es la calidad y cumplir con normas claras, pero a la gente no le quedará duda que los recursos que se ponen no van a ir a los bolsillos, entonces creo que el análisis más directo del fallo va a poder decir algo".