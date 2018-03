Mahmud Aleuy: "El legado de Bachelet se defiende solo"

10:26 El ex subsecretario del Interior dijo que "los países modernos tienen que avanzar en la inclusión y la tolerancia y eso va a pasar". Además criticó el accionar del ex ministro de Justicia, Jaime Campos, en el episodio del fallido cierre del penal de Punta Peuco.

En conversación con radio Duna, el ex subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, dijo hizo un balance positivo del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet y realizó una dura crítica al ex ministro de Justicia, Jaime Campos, por el episodio relativo al cierre de Punta Peuco.

"El legado de Bachelet se defiende solo" dijo Aleuy, quien agregó que "cuando en un país se hacen transformaciones en diversidad económica, social y cultural, se defiende solo".

El ex subsecretario también planteó al respecto que "los países modernos tienen que avanzar en la inclusión y la tolerancia y eso va a pasar".

Sobre el fallido cierre del penal Punta Peuco y la actuación del ex ministro de Justicia, Jaime Campos, la ex autoridad planteó que "cuando uno está en un gobierno, debe asumir las cosas positivas y negativas, hay que ser leal. No comparto su comportamiento".

Aleuy además abordó la situación en Carabineros y la mantención en el cargo del ex general director Bruno Villalobos, quien finalmente presentó su renuncia al presidente Sebastián Piñera. "

"Yo no me la jugue por él ni mucho menos, no creo que los problemas institucionales sólo dependen de las personas. El liderazgo es persona, pero es una parte. Las instituciones tienen reglas. Lo que nosotros tratamos de hacer es conducir el problema que se produjo entre Carabineros y la Fiscalía y para eso tomamos determinaciones" dijo.

"Optamos porque (Villalobos) arreglara el problema severo que tenía y está por verse si la medida fue mejor o no que la que se tomó posteriormente" planteó.

Respecto del conflicto en La Araucanía, el ex subsecretario de Interior dijo que "no creo que haya terrorismo, lo que hay son acciones terroristas".

"El problema de La Araucanía es un tema político, porque en un sistema democrático no se puede legitimar la violencia como método para resolver las controversias (…) En ese trabajo de construir legitimidad al lado de los que creen que la violencia no es el método para resolver los conflictos, fracasamos" indicó.