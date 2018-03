Giorgio Jackson y reformas del Gobierno: “O apuesta en ceder para tener acuerdos, o sigue con una lógica de doble juego”

Desde la llegada a La Moneda el Presidente Sebastián Piñera llamó a los parlamentarios de todas las bancadas a impulsar cinco grandes acuerdos nacionales. Entre ellos se encuentra el tema de la infancia, salud, Seguridad Ciudadana, la paz en la Araucanía y el desarrollo nacional.

Fue en este punto donde en una entrevista con El Mercurio, el diputado de Revolución Democrática RD Giorgio Jackson, insistió en que es necesaria una disponibilidad por parte del gobierno para incluir ideas disidentes.

"Hay temas que han sido postergados por el Estado de Chile y los gobiernos en los que se requiere saber cuánto hay de acuerdo y de disenso, pero para eso hay que sentarse a conversar. Desde el Frente Amplio tenemos que estar presentes en esa discusión, que no puede ser a puertas cerradas ni en un espacio para invisibilizar aquellas posturas que puedan disentir de la postura del Ejecutivo.…) como Frente Amplio no nos podemos restar”, aclaró.

En cuando al contacto que ha tenido con La Moneda, el ex líder del movimiento estudiantil, precisó que en la presentación del libro de Arturo Fontaine y Sergio Urzúa, el ministro de Educación, Gerardo Varela, le dijo "te llamo".

”No sé si tendrá mi número, pero hasta ahora no ha sonado la llamada del ministro”, dijo.

Junto a ello, reconoció las diferencias que tienen con el Gobierno, puntualizando en el cambio del reglamento de aborto y el rechazo al artículo 63 en el TC.

“ La retórica de los grandes acuerdos es incompatible con una gestión administrativa que quiera pasar una aplanadora. Lo vimos la última semana en dos casos puntuales”, analizó, agregando que según él habría una influencia de Chile Vamos en el TC.

"En las comisiones, dicen que si determinados artículos que no les gustan se aprueban, ellos tienen mayoría de 6-4 en el TC. Obviamente, eso no va acorde, no sintoniza con un discurso de los grandes acuerdos. Allí es donde el Gobierno se tiene que decidir. O apuesta en ceder para tener acuerdos, o sigue con una lógica de doble juego, diciendo que quiere grandes acuerdos, pero por otro lado pasando una aplanadora en lo administrativo".