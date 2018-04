Heraldo Muñoz postulará a la presidencia del PPD para promover el “empoderamiento de la mujer” y el “desarrollo sustentable”

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz anunció que se presentará a las elecciones para dirigir el PPD que se realizarán el próximo 10 de junio. La noticia la entregó en “El Mercurio”, donde aseguró que está dispuesto a afrontar el desafío, a pesar de que hace algunos meses había descartado esa opción.

"He decidido asumir el desafío de postular a la presidencia del PPD con miras a su renovación y gobernabilidad. (…) No era mi intención postular a la presidencia, pero muchos se han acercado a mí para sugerirme que asuma el desafío y que me acompañarán en este proceso. Algunos me han expresado que volverán al partido en caso de que yo sea candidato”, aseguró.

Después de una ajetreada agenda como asesor para la defensa de Chile en la Corte Interamericana de Justicia en La Haya, Muñoz insistió en que su objetivo es “convocar al más amplio espectro de militantes y dirigentes. No pertenezco ni he pertenecido a ningún ´lote´ o tendencia, y tendré plena independencia para poner ideas e iniciativas sobre la mesas”, agregó.

Con ello, precisó que los principales temas que hoy le preocupan son “las nuevas desigualdades más allá del ingreso”, además del “empoderamiento de la mujer”, rescatando también a los pueblos originarios y a las propuestas de nuevos jóvenes que puedan ser líderes.

“Creo firmemente en abordar los desafíos de la era digital y el desarrollo sustentable del país”, concluyó.