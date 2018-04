Gobierno emplazó a actores políticos a responder por violencia contra José Antonio Kast

14:31 El Ejecutivo llamó a que "aquellos actores políticos que han liderado toda esta violencia en contra del ex diputado José Antonio Kast, se hagan responsables si algo llega a suceder", luego de la quema de un muñeco con la figura del ex candidato en Valparaíso.

La portavoz del gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a la quema de un muñeco en Valparaíso, con la cara del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, en el marco de la Semana Santa.

Pérez llamó a que "aquellos actores políticos que han liderado toda esta violencia en contra del ex diputado José Antonio Kast, se hagan responsables si algo llega a suceder".

La ministra Secretaria General de la Presidencia, además, planteó que "¿se hacen responsables el día de mañana si llega a suceder un hecho que todos vamos a lamentar y condenar? No se hacen responsables y, por lo tanto, no basta con condenar, lamentar, los hechos de violencia que ha sufrido el ex diputado".

"Ese no es el Chile que todos queremos" dijo la ministra vocera.