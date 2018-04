Ximena Ossandón por comisión de infancia: "Si empezamos con gallitos políticos los perjudicados serán los niños"

20:10 La diputada RN hizo un llamado a no politizar este tema y también se refirió a los dichos de Pamela Jiles, quien dijo que el llamado de Sebastián Piñera de abrir el debate era una "trampa".

La diputada RN Ximena Ossandón (distrito 12) y ex vicepresidenta de la Junji, evaluó positivamente que el Gobierno citara a una comisión de trabajo por la infancia e hizo un llamado a la calma y a no politizar este tema.

"Es un tema tan sensible que los egoísmos no corren. No arruinemos un tema que es transversal y que requiere mucho diálogo y debate”, sostuvo.

Ossandón agregó que Sebastián Piñera pudo "llevarse la pelota para la casa" pero en lugar de eso abrió el debate a "todos los actores". "Si el acuerdo por la infancia se convierte en una guerrilla o en un show comunicacional para ganar figuración habremos fracasado como país", explicó.

La parlamentaria también se refirió a los dichos de Pamela Jiles, presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara Baja, quien dijo que todo era una "trampa del Gobierno".

"Yo no sería tan desconfiada. No siempre hay intenciones perversas detrás de los anuncios. Le pediría a Pamela que actúe de buena fe, con mejor disposición", aseguró Ossandón.

La RN hizo un llamado a trabajar en conjunto y a terminar con la "guerrilla política" porque está en juego el futuro de los niños. "Si empezamos con los gallitos políticos los perjudicados serán los niños (...) Hay que dejar el egoísmo de lado al menos por esta vez".