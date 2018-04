Van Rysselberghe y debate por identidad de género: "Lo que más me duele es el fuego amigo"

12:12 La senadora y presidenta de la UDI, quien ha liderado la ofensiva para que el gobierno no plantee permitir a menores entre 14 y 17 años el cambio registral, dijo que "me transformé en la niñita símbolo de este tema".

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe se refirió en conversación con radio Universo, al debate al interior del oficialismo por la Ley de Identidad de Género y, las modificaciones que eventualmente presentará el Ejecutivo.

Van Rysselberghe dijo que "creo que las señales que está dando el gobierno es que quieren incorporar a los menores de edad, no creo que vayan a haber muchas sorpresas en eso. Da la impresión que están tratando de juntar los acuerdos para poder incorporar a los menores de edad”.

La senadora, quien ha liderado la ofensiva para que no se incluya en la normativa a menores entre 14 y 17 años, también planteó que "Me transformé en la niñita símbolo de este tema, me tiene cabreá (…) Yo solo quiero decir que el que yo sea capaz de levantar la voz porque soy presidenta de un partido y porque represento mayoritariamente la posición de mi partido y también de Renovación Nacional (…) lo que pasa es que no todo el mundo habla”. En este sentido dijo que “lo que más duele es el fuego amigo".

En esa línea, la parlamentaria se refirió a los dichos de la diputada de RN, Marcela Sabat, quien a raíz del debate planteó que "gracias a Dios que estoy en RN y no en la UDI".

"Conozco a la Marcela Sabat, tengo una buena relación con ella, pero creo que esas declaraciones fueron innecesariamente agresivas, la verdad es que en la UDI no hay órdenes de partido y nunca las ha habido" dijo Van Rysselberghe.

La presidenta de la UDI también respondió a las críticas que ha recibido del senador de Evopoli, Felipe Kast, quien pidió al gremialismo no pautear al Presidente.

"Esas declaraciones de Kast (no) corresponden, nunca le hemos dicho al Presidente que no lo presente, hemos dado una opinión", dijo la senadora, quien agregó que “me parece que tratar de porque hubo una película y porque el tema está de moda, un parlamentario trate de sacar ventaja parándose en los hombros de los demás, parece que de verdad no corresponde”.

Para Van Rysselberghe, "me parece que la discusión se podría haber dado de la misma manera si esta indicación la hubiera presentado un parlamentario y no el gobierno. (…) Daba lo mismo si la hubiera presentado un parlamentario y nos hubiéramos evitado esto”.

"Esto de transformarme en la niñita símbolo de este tema tampoco es de lo más agradable porque el troleo de los grupos que son extremadamente fanáticos es duro, no es fácil. No es fácil ir contra corriente, es mucho más fácil quedarse callado (…) y más allá de que lo yo estoy diciendo sea popular o no, representa a mucha gente, y mi responsabilidad es plantear esa postura distinta, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es que se generen falsos consensos positivos" dijo la senadora.