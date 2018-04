Mariana Aylwin dijo que si la llamaran del gobierno "por supuesto que participaría, no tengo objeción"

16:44 La ex militante DC aclaró que no votó por el actual mandatario, pero que "jamás" habría votado por la carta de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. Sobre su ex partido dijo que "la esencia de la DC se perdió".

La ex ministra de Educación y ex militante de la DC, Mariana Aylwin, dijo hoy en entrevista con Emol TV, que si es llamada para participar en el gobierno de Sebastián Piñera, lo haría sin objeciones.

"Por supuesto que participaría, no tengo ninguna objeción" dijo Aylwin, quien además aclaró que no votó por el actual Mandatario. "Yo no voté por Piñera, anulé mi voto, pero jamás hubiese votado por (Alejandro) Guillier. Me sentía más cerca a lo que proponía Piñera, como muchos que cruzaron la vereda".

Sobre su salida de la DC, la ex ministra dijo que "yo me siento demócratacristiana y siempre me sentiré demócrata cristiana. Es el partido el que ha dejado de ser la DC (...) la esencia de la DC se perdió".

"Di la pelea desde el interior muchos años, pero sentí que siempre chocaba con un clima determinante, muy enrarecido y con sensación amarga" planteó la hija del ex presidente Patricio Aylwin.