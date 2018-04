RN: "No hay obligación de los parlamentarios de alinearse en la aprobación del proyecto de identidad de género"

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió al debate respecto al proyecto de identidad de género.

Un grupo de parlamentarios del partido expresó su rechazo a la eventual inclusión de menores de edad en la iniciativa, sumándose a la UDI. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que buscarán convencer a los parlamentarios y si no, "cada uno asumirá sus responsabilidades".

"El gobierno sabe que en estas cosas no hay obligación de los parlamentarios de Chile Vamos de alinearse en la aprobación del proyecto. No corresponde dar instrucciones a los parlamentarios en temas de conciencia. Lo que importa es que este tipo de episodios se pueden transformar en oportunidad para Chile Vamos, tenemos que demostrar que vivimos con la diversidad de manera tolerante, el problema es que aún nos falta el tono", dijo a radio Cooperativa.

El timonel sostuvo que "el gobierno está preparando una respuesta, conversando con los partidos. Es una propuesta de incorporar a los adolescentes entre 14 y 18 años con el acompañamiento de los padres y de profesionales. Acá estamos hablando sólo de cambio registral, quién cambia sexo cuando es menor y luego se da cuenta que se equivocó. Algunos expertos dicen que en la mayoría de edad cambian de opinión y alinea su sexo biológico con la identidad de género, según eso la persona que cambió su sexo a los 14 podría volver atrás".

"Desdramatizaría esto porque es un proyecto que no está en el programa y que el gobierno ha tomado. Sería bueno que los ministros hablaran con las bancadas. Creo que la propuesta eventual del gobierno me parece razonable, que un joven de 14 a 18 que tiene responsabilidad penal, pero la ley lo obliga a cosas y le da derechos al mismo tiempo. No es que el niño parta solo al cambio registral, tiene que haber análisis familiar. En ese contexto complejo me parece razonable. La otra alternativa es que se pueda hacer a cualquier edad", añadió.

Sobre la postura de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe -quien no descarta ir al Tribunal Constitucional en caso que la ley incluya a los menores- Desbordes comentó que "me parece normal su tono en el debate, pero no nos hemos acostumbrado a que haya disenso, porque antes en Chile Vamos todas estas cosas eran una batalla campal. Se ha hecho una caricatura de ella como si hubiera planteado esto de manera irrespetuosa, ella fundamenta bien su punto de vista", puntualizó.