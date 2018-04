Diputado Castro (PS) e interpelación a ministro de Salud: "La utilidad la veo débil"

El diputado del PS, Juan Luis Castro, se refirió a la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, la que fue impulsada luego del cambio al reglamento de la objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales.

"Esto lo impulsó el Partido Radical. Es un ejercicio de preguntas y respuestas, no es algo que de solución a las cosas. En mi caso yo preferí ir por una vía resolutiva, no por una via de la retórica, por eso hice la indicación que resuelve esto", dijo el parlamentario en conversación con radio Agricultura.

"Es un derecho, la interpelación siempre se puede hacer. La utilidad la veo débil" dijo el diputado del PS.

Castro planteó que con la modificación realizada por el Minsal, "se genera un problema en el siguiente sentido: imaginemos que muchas clínicas lleguen a concertar o ponerse de acuerdo en la objeción de conciencia, sería un bloqueo a las mujeres que pagan en isapre para ir a una clínica".

"Esa mujer que ha estado pagando, va a tener un derecho que no puede invocar, ese es un problema que viene y no me sorprende que haya recursos judiciales. Tendrían que, los contratos de las isapres, explicitar que no tratar abortos" dijo el parlamentario.