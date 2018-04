Pato Torres a Kast: "Pide libertad de expresión, qué es eso, váyase a la chu..."

12:11 El actor y comediante criticó al ex candidato presidencial y dijo que el ex parlamentario "hasta ahora no ha pedido perdón por los crímenes de dictadura. Por eso es violento".

El actor Patricio Torres, en una conversación con The Clinic se refirió a su paso por el MIR, se declaró Bacheletista y criticó al ex candidato presidencial José Antonio Kast. "Hasta ahora no ha pedido perdón por los crímenes de dictadura. Por eso es violento" dijo.

"No alcancé a llegar al entrenamiento de armas. Lo tenía el fin de semana y vino el golpe", dijo Torres, quien además dijo ya no creer en la lucha armada, "pero en ese momento estaba absolutamente entregado. Piensa que uno de mis compañeros, que era uno de los jefes nuestros, muy irresponsablemente, me dijo 'hazte cargo, pum' y me pasó un revólver, una pistola, dos granadas, tres estopines, cosas muy peligrosas. Qué estaba haciendo Dios mío, no lograba dimensionar lo que estaba ocurriendo, yo estaba jugando a los cowboys, todo era una película para mí. Era una especie de juego".

Torres, además expresó su admiración por la ex presidenta Michelle Bachelet y dijo que "a lo mejor no se plantearon bien las cosas, no se hizo un buen gobierno tal vez, pero soy tremendamente Bacheletista, con las botas puestas muero y si la cagamos, la cagamos".

"Siento que con Bachelet hemos avanzado, dado pasos muy enormes, nos pusimos a la par de Europa, hablemos las cosas como son, ¡de países desarrollados!" dijo el comediante, quien, dijo que la ex Mandataria quedó al debe con el cierra de Punta Peuco. "Y si es verdad que ella quiso hacerlo, y que Campos no quiso, no debió esperar el último minuto".

El actor además relató cuando conoció a Bachelet tras haber trabajado para su campaña y, al presidente Sebastián Piñera y la primera dama, Cecilia Morel, quien según narró, no dejó de llamarlo "Pato Contreras".

"Ella (Cecilia Morel) muy dije y simpática. Lo único malo es que me dijo: “Qué rico que estés acá, me encanta lo que haces tú Pato Contreras”, “Pato Torres”, le digo yo. “Ay sí, lo que te estaba diciendo es que el programa que haces tú Pato Contreras me encanta”, “Pato Torres”, le decía yo. Nunca me dijo Pato Torres" recordó el actor.

Torres, además criticó a quienes justifican y defienden los hechos de la dictadura militar y criticó al ex candidato presidencial y ex diputado, José Antonio Kast.

"Sin ir más lejos, José Antonio Kast que hoy ha logrado entender en un 0,1% lo que era la violencia en aquel tiempo. No justifico lo que le ocurrió, pero te das cuenta de la estrechez de pensamiento de algunas personas, no sé si será a propósito o no lo que lo hace tener ese discurso, pero es muy violento en relación a cuánta gente sufrió en un período tan violento".

El comediante sostuvo que "Kast pide libertad de expresión, qué es eso, váyase a la chucha. Todos tienen derecho a expresar sus cosas, pero hasta ahora no ha pedido perdón por los crímenes de dictadura. Por eso es violento. El solo hecho de seguir defendiendo una dictadura, es violentísimo".