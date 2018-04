Kast le respondió a Pato Torres: "No sólo es un actor malito y fome, además era del MIR"

Luego de que en entrevista con The Clinic, el actor Patricio Torres dijo que el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, no podía alegar libertad de expresión, el ex parlamentario le respondió a través de redes sociales.

"Pato Torres no sólo es un actor malito y fome, sino que además era del MIR", dijo Kast, en relación a la ex filiación política del comediante, episodio que abordó en la entrevista.

"Hay que ser bien patudo para venir a hablar de no violencia y libertad de expresión, cuando reivindica la lucha armada", dijo Kast.

