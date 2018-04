Senador Insulza se restó de la comisión de seguridad del Gobierno

El senador PS José Miguel Insulza decidió restarse de la comisión prelegislativa de seguridad convocada por el Gobierno, esto luego que algunas figuras de su partido cuestionaran su presencia.

"He hablado con el ministro Chadwick para agradecer su invitación, pero he declinado a asistir a la comisión de seguridad convocada por La Moneda", expresó el parlamentario.

El ex secretario general de la OEA agregó que "como he señalado anteriormente, aunque no estoy totalmente de acuerdo, seguiré la posición del Partido Socialista".

El PS, al igual que el PC y sectores del Frente Amplio, afirmaron que se marginarían de estos encuentros por los cinco "acuerdos nacionales" propuestos por Sebastián Piñera, acusando que los integrantes de las mesas eran elegidos "a dedo" y asegurando que los temas se deben tratar en el espacio institucional del Congreso Nacional.

Además de Insulza, el Gobierno invitó a las reuniones de trabajo a los alcaldes de Valparaíso, Jorge Sharp (MA); de Santiago, Felipe Alessandri (RN); de La Pintana, Claudia Pizarro (DC); al diputado Matías Walker (DC) y al ex ministro del Interior, Jorge Burgos (DC).