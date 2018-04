Presidenta de la UDI llamó a parlamentarios de Chile Vamos a generar una propuesta unitaria para la ley de identidad de género

La presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, llamó a los parlamentarios de Chile Vamos a elaborar una propuesta unitaria respecto al proyecto de ley de identidad de género.

"La mayoría de los parlamentarios plantean que lo prudente es esperar hasta la mayoría de edad. Hago un llamado a que tengamos una propuesta unitaria para evitar que la izquierda saque una ley que le haga daño a los niños", dijo a radio Cooperativa.

La timonel sostuvo que no le tiene miedo a las diferencias ni al debate, "porque el tener la capacidad de mostrar las diferencias habla de tolerancia, eso es sano en una sociedad. Lo que me parece que no corresponde es que por miedo, por comodidad, uno termine no hablando y se terminen generando falsos consensos que generan realidad".

Van Rysselberghe insistió en su rechazo a incluir a menores en la normativa. Dijo que según la experiencia internacional, "más del 85% de las disforias de género remite de manera espontánea después de la maduración de la persona. Un adolescente no tiene ningún sentido que se cambie el nombre y no se cambie el físico, pero eso no es sano. Estoy diciendo que dejemos que la persona se desarrolle, que genere su crecimiento y si la disforia continúa, ayudémoslo para que se cambie de sexo".