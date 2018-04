Insulza y decisión de restarse de la mesa de seguridad: "Yo no pedí permiso"

El senador por Arica y Parinacota,le respondió al presidente Piñera, luego que el Mandatario dijo que "a estas alturas el Panzer no debería estar pidiendo permiso" , por su decisión de no participar de la mesa de trabajo de seguridad pública, por respeto al lineamiento de su partido en la materia.

En conversación con radio Cooperativa, Insulza dijo que "yo no pedí permiso, no mandé una carta diciendo puedo ir o no. Simplemente sé que mi partido, a mi juicio de manera razonable en este momento, dijo que la forma de hacer esto era con los partidos".

"Luego se planteó el tema concreto de la comisión y consideré que tenía la obligación de ir, que era importante quer fuera, siendo ex ministro del Interior, lo planteé en la bancada de senadores, luego estando presente el presidente del partido y se consideró que no. Que como presido la comisión de Seguridad del Senado, podría dialogar desde ahí con el Ejecutivo" explicó el "Panzer".

El parlamentario dijo además que en su elección de restarse de la mesa de trabajo, "opté por elegir: iba, o no, contra la decisión de mi partido".

Previamente en entrevista con radio Agricultura, Insulza dijo que "creo que deberíamos haber ido. En este caso, deberíamos haberlo pensando mejor".