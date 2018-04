Suprema y dichos de Larraín: "Representan un retroceso en las relaciones que pueden tener el Poder Judicial y el ministerio"

15:44 El vocero del máximo tribunal, Milton Juica, dijo que el "amiguismo" que denunció el titular de Justicia, debe ser buscado en las autoridades que realizan los nombramientos y no al interior del Poder Judicial.

El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió esta jornada a los dichos del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien planteó que la mayoría de los jueces son de izquierda y la composición de la Corte se podría "netear".

El ministro del máximo tribunal sostuvo que las expresiones del secretario de Estado "representan un profundo retroceso entre las relaciones que pueden tener el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia".

Además Juica dijo que, el "amiguismo" denunciado por Larraín al momento de los nombramientos, no debe ser buscado en el Poder Judicial sino en el Ejecutivo.

"Desde que la terna va al ministerio, no sabemos qué tratamiento se le da, qué investiga el ministro de Justicia y quiénes van allá a pedir" dijo Juica.

El juez planteó que "él (Larraín) está hablando de un amiguismo. Ese amiguismo no está en el Poder Judicial. Lo tendremos que encontrar en las autoridades que hacen el nombramiento, porque no hay un protocolo de transparencia en el ministerio para decir por qué nombran a alguien y no a otra persona y a quienes, a través de lobby han pedido que se nombre a alguien".