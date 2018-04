Kast reiteró que Daniela Vega es hombre: "A través de una ley no puedo cambiar algo que la naturaleza ha definido"

El ex candidato presidencial, José Antonio Kast, insistió en que la actriz Daniela Vega es hombre, enfatizando que su punto no es respecto a la genitalidad, sino a la "biología cromosómica".

"No tengo por qué cuestionar lo que Daniela siente o piensa. No la trataría por su nombre masculino y la trato como Daniela Vega", dijo a ADN Radio

"Biológicamente, si hacemos cualquier análisis, es hombre", reiteró.

Según Kast, "lo que define a un hombre es su biología cromosómica (...) No he hablado de genitalidad, he hablado de carga genética, del concepto biológico (...) Lo que estoy diciendo es que a través de una ley no puedo cambiar algo que la naturaleza ha definido".

Y en el marco de la discusión de la ley de identidad de género, propuso la creación de un "registro biológico" y un "registro de género".