Elizalde no descartó acusación constitucional contra el contralor si no toma razón por nueva ley del Sernac

12:50 Ayer senadores del PS, PPD y DC enviaron un escrito al organismo donde le advirtieron a Jorge Bermúdez que si no visa el decreto que promulga el proyecto del Sernac, entonces sería un “atentado grave” a la Constitución.

El senador y presidente del PS, Alvaro Elizalde, se refirió a la polémica en torno a la nueva ley del Sernac que sigue pendiente y no descartó acusar constitucionalmente al contralor Jorge Bermúdez si no toma una decisión respecto a la iniciativa.

En estos momentos el proyecto de ley que busca "dotar de más y mejores herramientas al Sernac y proteger a los consumidores ante los abuso" está en Contraloría.

El martes un grupo de senadores PS, PPD y DC le pidieron al organismo tomar razón del decreto que promulga la nueva ley y advirtieron que si Bermúdez no lo visa, es un “atentado grave” a las facultades que la Constitución “ha reservado exclusivamente” al Congreso. "Esperamos que la Contraloría actúe en el marco de lo que son sus funciones y atribuciones”, advirtió el senador.

“Después de un largo debate parlamentario se aprobó una nueva ley, un árbol robusto, que dotaba de mejores herramientas al Sernac para realizar su trabajo. No obstante, cuando el Tribunal Constitucional intervino, podó de manera importante este árbol y le quitó herramientas al Sernac en un fallo que nosotros jurídicamente no compartimos y nos llega a cuestionar el rol del TC”, comentó Elizalde en entrevista con Radio Universo

El senador explicó que existen sectores que piden a Contraloría que no tome razón y que la ley no entre en vigencia, mientras que otros quieren "cortar de raíz" el proyecto.

Consultado sobre qué decisiones tomarán respecto a si el contralor no toma razón del decreto, Elizalde precisó que "obviamente nosotros evaluaremos las acciones en el marco de la ley. En Chile estamos en un Estado de derecho y lo que corresponde es que si hay decisiones que no corresponden o no son completamente ajustadas a derecho, ejercer las acciones correspondientes".

En ese contexto Elizalde no descartó una acusación constitucional contra Bermúdez de no entrar en razón. "Vamos paso a paso. Ya presentamos el escrito y estamos a la espera de la decisión final de la Contraloría, que esperamos que se desarrolle en el marco de la ley”.