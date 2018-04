Justicia acogió el sobreseimiento de Pedro Sabat en el Caso Basura

22:26 El noveno Juzgado de Garantía de Santiago tomó la medida tras considerar que los hechos por los que el ex alcalde de Ñuñoa fue investigado no eran constitutivos de delito.

El noveno Juzgado de Garantía de Santiago decidió acoger la solicitud de sobreseimiento del ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, quien fue investigado por el llamado Caso Basura.

La medida del tribunal también contempló al ex funcionario de la municipalidad Marcial Araya, quien al igual que el ex edil, era acusado de presunto fraude al fisco.

Según la resolución, se consideró que los hechos indagados en contra de la otrora autoridad comunal no eran constitutivos de delito.

En declaraciones consignadas por radio ADN , Sabat señaló que "mi abogado presentó los informes que hicimos antes y después de la licitación, donde se aprobó todo lo que hicimos. ¿Cómo voy a cometer un delito si todos me dijeron que estaba bien hecho? No he aceptado salidas alternativas porque quiero dejar clara mi inocencia".

El Ministerio Público había acusado al ex alcalde por supuestas irregularidades en la adjudicación de una licitación de gestión de residuos sólidos domiciliarios para la comuna a la empresa Demarco, filial de KDM.

Tras esta resolución, tanto la fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) podrían acudir a la Corte de Apelaciones para que sea revertida.