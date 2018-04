Sebastián Piñera calificó como una “decepción” el desacuerdo en Naciones Unidas por crisis en Siria

El Presidente Sebastián Piñera, manifestó hoy la "decepción" de su gobierno con "la incapacidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de llegar a acuerdos sobre la situación en Siria, tras el bombardeo lanzado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Durante una declaración en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Piñera atribuyó esta falta de acuerdos "al veto de algunos países que permitan prevenir la producción, almacenamiento y utilización de armas químicas, que (a su vez) permitan sancionar severamente a los responsables".

El mandatario chileno expresó igualmente "de forma clara y categórica, nuestro más enérgico rechazo al uso de armas químicas contra seres humanos y especialmente como hubo hace unos días atrás en Siria".

Piñera añadió que "llegó el momento de la prudencia para evitar la escalada de la violencia, que puede poner en riesgo la estabilidad no solamente de esa zona del mundo, sino en términos más globales".

Minutos antes, el presidente chileno se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien le agradeció por su apoyo, tras el bombardeo de este sábado sobre Siria.

Consultado sobre este respaldo, Piñera dijo que "siempre vamos a apoyar a que la comunidad internacional haga todos los esfuerzos dentro del marco del estado de derecho de las relaciones internacionales para evitar crímenes atroces contra la humanidad, que son el uso de armas químicas".

El mandatario chileno agregó que "sin duda condenamos absoluta y totalmente el uso de armas químicas contra seres humanos", pero que "sabemos que en este caso particular el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha podido actuar porque un país veta todos los acuerdos en esa dirección".

En la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos renovó hoy sus amenazas y advirtió que si el régimen de Bachar al Asad vuelve a usar armas químicas, como viene denunciando Washington, tiene sus propias armas "preparadas y cargadas" para disparar de nuevo.

Rusia, por su parte, acusó a Estados Unidos y sus aliados de "pisotear" la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional por la acción armada de las últimas horas, anunciada con argumentos legales que Moscú cree son "vergonzosos".

De otro lado, Piñera dijo que los países de la región "vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para ayudar al pueblo venezolano a poder salir de esta profunda crisis política, económica, social y humanitaria".

El mandatario añadió que le parece "increíble e inaceptable" que "un presidente no tenga sensibilidad" frente al sufrimiento de su pueblo y que "ni siquiera acepte la ayuda humanitaria".

Piñera señaló que en Venezuela hace tiempo que "no hay democracia, no hay estado de derecho, no hay independencia de poderes, hay presos políticos y además hay una profunda crisis política y humanitaria".

El presidente chileno se reunió bilateralmente en el marco de la cumbre con sus homólogos de Perú, Brasil, Colombia, Haití y el vicepresidente de Estados Unidos y los primeros ministros de Canadá y Jamaica.