Ministro Varela dijo que su frase sobre los condones fue "innecesaria"

El ministro de Educación, Gerardo Varela, hizo un mea culpa sobre su frase sobre los condones, que desataron fuertes críticas.

Ayer, en una entrevista radial, el secretario de Estado se mostró reticente a poner dispensadores de condones en los colegios, pero reveló que a sus hijos les compra los preservativos. Al ser consultado por qué con sus hijos sí y con otros no, Varela contestó: "Pero es que mis hijos son unos campeones, necesitan más de tres parece".

El titular del Mineduc comentó luego que "más allá de mis dichos, una frase innecesaria, el tema de fondo es que no se trata de una confrontación valórica sino de un tema de salud pública que nos debe convocar a todos como país".

"En los colegios este es un tema que se aborda con toda la comunidad escolar, padres, apoderados, alumnos, profesores. Actualmente hay una mesa de trabajo entre los Ministerios de Salud y Educación", agregó.

La diputada comunista, Karol Cariola, dijo que "la reflexión del ministro fue muy desubicada, no tiene sentido referirse así. Él responde que sus hijos son campeones, algo muy fuera de lugar, que da cuenta que no hay una recepción política de parte del ministro respecto de la importancia que se tiene de desarrollar proyectos en educación sexual obligatoria en los colegios".

A su juicio, "tenemos que desarrollar una política integral, la desinformación es brutal. Todos los métodos están pensados desde la anticoncepción, pero un embarazo no deseado es lo menos grave de una relación sin protección. Hay una falta de educación y tenemos que enfrentar, discutir y educar, eso no se puede dejar solo en mano de las familias porque no todos tienen las herramientas. No entiendo las oposiciones restrictivas de este debate, incluyendo las opiniones del ministro Varela".