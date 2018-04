Ignacio Urrutia acusó un golpe de Pamela Jiles y pasará a la comisión de ética

“Lo que dije en la Cámara se queda en la Cámara” dijo el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, luego de la polémica que generó al calificar como “terroristas” a víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.

El parlamentario además dijo que, la reacción de la diputada humanista Pamela Jiles, quien fue a increparlo tras sus dichos, “se aprovechó de su género para agredirme. A mí como parlamentario, como hombre, jamás se me habría ocurrido ni se me pasa por la mente, agredir a una mujer y no lo voy a hacer jamás”.

“Estoy extremadamente adolorido de un braxzo por el golpe que recibí de la diputada Jiles (…) estoy sumamente complicado con la agresión que recibí de parte de la diputada Jiles en la Cámara de Diputados” dijo el parlamentario.

El diputado UDI será llevado a la Comisión de Ética de la Cámara Baja luego de sus dichos, hecho que fue acordado por decisión de los representantes de los otros partidos.