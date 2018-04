Bellolio por dichos de Urrutia: "Nadie puede minimizar, ni volver a insultar ni revictimizar a las víctimas de los DD.HH"

El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, volvió a criticar los dichos de su colega, Ignacio Urrutia, quien calificó a las víctimas de la dictadura como "terroristas con aguinaldo".

"No comparto sus dichos, varios tuvimos que salir a condenar esas expresiones. Nadie puede minimizar, ni volver a insultar ni revictimizar a las víctimas de los Derechos Humanos. Nosotros defendemos la dignidad humana y un atentado a eso tiene que ver con lo que dijo", dijo a radio Agricultura.

El parlamentario sostuvo que "es legítimo que uno tenga diferencias sobre el proyecto" de reparación monetaria a quienes sufrieron violaciones de DD.HH. "Este es un proyecto que la Presidenta (Bachelet) envió dos días antes que se acabara el gobierno y venía sin plata. Habían argumentos legítimos, pero ahí a decir que las víctimas fueron terroristas y que esto es un aguinaldo, me parece absolutamente condenable. Es torturar su memoria", enfatizó.

Bellolio comentó que "es difícil cuantificar cuánto vale una vida. Es cierto que se han hecho algunas reparaciones, pero eso no implica que uno no pueda discutir. Creo que es discutible una medida de reparación; es cierto que hay unas personas que no les gusta que se superen los temas de los Derechos Humanos".