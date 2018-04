Contraloría determinó que el viaje de Bachelet a partido con Brasil "no fue turístico"

La Contraloría determinó que el viaje que la entonces Presidenta Michelle Bachelet realizó el año pasado para apoyar a la selección chilena en el partido ante Brasil, "no fue turístico".

El ex candidato presidencial José Antonio Kast había pedido al organismo que se pronunciara al respecto, de modo que la ex Mandataria devolviera los gastos incurridos, ya que el viaje "no tuvo relación con una misión diplomática ni de Estado" y usó un avión de la Fach y bienes fiscales.

Sin embargo, la Contraloría señaló que "no hay antecedentes que permitan calificar el viaje que se impugna como de carácter turístico o personal, sin que tampoco pueda observarse una conducta que conlleve una transgresión al ordenamiento jurídico por su asistencia al evento deportivo de que se trata".

Según el documento de Contraloría, Bachelet se entrevistó con el canciller de ese país y con el gobernador de Sao Paulo.

La entidad sí cuestionó que se haya contratado a una empresa de turismo por trato directo y que en el futuro "deberá adoptar medidas necesarias para que contrataciones como las de la especie y los actos que las aprueben se ajusten a lo dispuesto en esa normativa".