Hertz acusó al ministro Larraín de mentir y aseguró que sí hay recursos para reparar a las víctimas de la dictadura

La diputada comunista y presidenta de la comisión de DDHH, Carmen Hertz, criticó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, luego que afirmara que no hay recursos para el proyecto de reparación económica a víctimas de las violaciones durante la dictadura.

"Eso de que no hay recursos lo cuestiono categóricamente. El proyecto se presentó con un informe financiero de la Dipres (…) En la partida del Tesoro Público tiene una glosa, una línea que se refiere a un fondo de provisiones para aquellos compromisos que se han tomado, por lo tanto ese dinero existe. Además de eso, el Ejecutivo tiene un fondo de libre disposición que alcanza los 700 millones de dólares", dijo a radio Universo.

La parlamentaria acusó que "retiran el proyecto entre gallos y medianoche, una vez que había sido aprobado en la discusión en general y en particular por la comisión de DDHH, hasta ese retiro está cuestionado del punto de vista reglamentario".

Agregó que "sin habernos avisado y además mintiéndonos de parte del Ministerio de Justicia, pidiéndonos una semana para darnos una respuesta que no dio, después pidió otra semana que le fue concedida, tampoco la dio, y después se dio una tercera semana a la que no concurrió. Eso es lo que exactamente ha sucedido. Hay un desprecio por el quehacer legislativo, de decir una cosa y hacer otra, llamar a acuerdos nacionales y en seguida hacer esto aduciendo algo tan banal y tan falso como que no hay recursos".

A su juicio, el pago de $3 millones a 30 mil víctimas "no es un acto de caridad, es una obligación internacional (...) Está por sobre cualquier norma interna, que es el derecho a reparación de las víctimas que en este caso corresponde a las víctimas de prisión política y tortura, un bono miserable, pagado además en anualidades. ¿Por favor de qué estamos hablando? Es un tema de país", enfatizó.