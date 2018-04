Matthei sobre José Antonio Kast: "Que escuche más a su conciencia que a su ambición"

22:35 La alcaldesa de Providencia y militante de la UDI habló sobre el movimiento político del ex candidato presidencial y afirmó que "extremar las cosas no cuesta nada".

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, entregó su opinión sobre el nuevo movimiento político levantado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast, el que busca aglutinar al mundo de la derecha que respalda sus ideas.

En una entrevista al programa "Stock Disponible" de VíaX, la militante UDI habló sobre la figura del ex diputado de su partido y le envió un mensaje.

"Le diría que escuche más a su conciencia que a su ambición. Su conciencia en cuanto a su responsabilidad con el país más que su ambición de formar movimiento", expresó.

La edil agregó que "extremar las cosas no cuesta nada, armarte de un grupo de gente que te siga extremando las cosas de verdad cuesta poco y las consecuencias pueden ser muy graves".

Matthei también entregó su visión sobre la polémica protagonizada por el parlamentario gremialista Ignacio Urrutia, quien recibió cuestionamientos transversales al calificar de "terroristas" a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en la dictadura.

"Todos tenemos una responsabilidad hacia nuestro país. Sembrar odio ya no más, cuando uno siembra odio cosecha mucho odio", señaló, aunque por el tema de fondo recordó que "yo era ministra de Trabajo cuando nos dimos cuenta de un fraude brutal con pensiones de exonerados".

Aún así, la alcaldesa siguió cuestionando los dichos de Urrutia. "Me alegré mucho que el ministro Blumel lo haya dicho a nombre del Gobierno y creo que la UDI lo debería hacer, no más. No se si sancionar pero por lo menos alejarse de los dichos", cerró.