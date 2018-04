Undurraga declinó su candidatura a presidir la DC

09:03 El ex ministro de OO.PP. dijo que la decisión es “absolutamente definitiva” y que “para recomponer el partido se requiere de unidad de propósito entre esas dos almas históricas”.

En una entrevista con El Mercurio, el ex ministro de OO.PP., Alberto Undurraga, dijo que declinará su candidatura a presidir la DC.

“No seré candidato a presidir la DC. Para recomponer el partido se requiere de unidad de propósito entre esas dos almas históricas. Hemos hecho este planteamiento unitario para recuperar a la DC de la crisis. Y no ha sido posible construir ese acuerdo. Así, no seremos obstáculo para que ese acuerdo pueda construirse” dijo el ex ministro.

El también ex alcalde de Maipú también dijo que su decisión es “absolutamente definitiva” y que el panorama no cambiará si es que suma a otras tendencias a su opción.

“Parte del problema de la política es la pérdida de la credibilidad. Cuando un líder toma una decisión y la dice, debe ser coherente con eso. Había muchos adeptos de la unidad desde que hicimos ese planteamiento en enero, recorrimos el país y vimos esos adeptos, pero lamentablemente la realidad política va mas lento que ellos” dijo Undurraga.

Respecto de una eventual polarización del partido, el ex secretario de Estado sostuvo que “nos haría daño y perderíamos la oportunidad de entre todos, salir de la crisis”.