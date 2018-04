Van Rysselberghe descartó sanciones a Urrutia por polémicas declaraciones

La senadora por el Bíobio y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe se refirió a los dichos del diputado de su partido, Ignacio Urrutia, quien calificó como "terroristas" a las víctimas de tortura y prisión política durante la dictadura militar y descartó que el parlamentario vaya a recibir algún tipo de sanción".

En conversación con radio ADN, la parlamentaria dijo que "la forma en cómo planteó el tema evidentemente no es la adecuada, pero también hay muchos que plantean que dentro de las personas que hoy día están recibiendo pensiones que ofrecen de reparación, hay personas que validaron la violencia".

"Esto no significa que uno valide la violación a los DD.HH. que existieron, y víctimas de las violaciones a los DD.HH. hubo, lo que la UDI ha condenado siempre". dijo la senadora.

La presidenta de la UDI, agregó que "en lo personal no me gustan los exabruptos verbales ni físicos. No hacen bien a la institucionalidad".