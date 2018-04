Ministro Varela calificó sus dichos sobre los condones como "una mala broma y un reconocido error"

09:43 El titular de Educación dijo haberse equivocado al realizar la declaración sobre la compra de preservativos a sus hijos y dijo que la discusión pública "no admite ningún error como el que cometí esta semana".

En una carta al diario El Mercurio titulada "Una explicación necesaria" el ministro de Educación, Gerardo Varela se refirió a sus dichos sobre la compra de condones a sus hijos, de quienes dijo "son unos campeones, necesitan más de tres parece".

Varela sostuvo que en la actividad pública no hay espacio para las anécdotas y la informalidad y que "el ancho de banda no admite ningún error como el que cometí esta semana. Imagino que nadie pensará que el comentario sobre mis hijos era algo distinto que una broma. A esta altura una mala broma y un reconocido error".

"En Chile están ocurriendo cosas demasiado importantes que nos obligan a todos a buscar un clima de mayor distensión, partiendo por las autoridades. Por eso escribo estas líneas, porque me doy cuenta de que me equivoqué y en el mundo de la política no es frecuente que un actor importante reconozca un error" dijo el titular del Mineduc.

Varela además dijo que no aspira a un cargo una vez que abandone el ministerio y dijo que "hago el reconocimiento del error como una contribución a volver la mirada a lo esencial: mejorar la calidad de la educación de todos los chilenos".