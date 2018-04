Presidente dijo que designación de su hermano en Argentina fue por "tener el mejor embajador posible"

De acuerdo con información entregada por radio Cooperativa, el presidente Sebastián Piñera en el marco de una actividad en Peñalolén por el Día de la Tierra, defendió la designación de su hermano, Pablo Piñera, como embajador en Argentina.

El Mandatario sostuvo que su hermano fue designado por sus capacidades, las que fueron reconocidas previamente por los gobierno de la Concertación y destacadas por ex cancilleres.

"No he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido de que reúne todos los requisitos (...) y nadie ha puesto en duda esa situación" dijo el gobernante, quien agregó que "quiero decirles a mis compatriotas: en esto no ha habido ningún acto de nepotismo"



Además, sostuvo el medio, el Presidente dijo que la designación de Pablo Piñera, fue "pensando en una sola cosa: tener el mejor embajador posible para poder fortalecer las relaciones con Argentina, y pensando única y exclusivamente en el mejor interés de Chile"